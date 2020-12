Un cycliste donne un coup de genou à une fillette

Samedi 26 décembre 2020 à Jalhay, en Belgique, un cycliste a donné un coup de genou à une petite fille de 5 ans sur un chemin, faisant ainsi tomber l'enfant. Selon le papa de la fillette, l'homme ne s'est pas excusé. La police a rapidement lancé un avis de recherche et le cycliste a pu être identifié. « Il s'est manifesté suite à l'appel à témoins. Selon sa version, il s'agit d'un accident. Il dit avoir ouvert son genou pour garder l'équilibre », explique Vanessa Clérin, procureur au parquet de Verviers. L'homme risque entre 1 mois et 1 an de prison, en plus d'une amende, pour coups et blessures volontaires sur une mineure.

coup cycliste enfant genou