Des débris d'une fusée SpaceX illuminent le ciel

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Dans la soirée du jeudi 25 mars 2021, un habitant de Newberg, dans l'Oregon, a filmé un spectacle de lumières dû à des débris d'une fusée SpaceX lors de son retour dans l'atmosphère. Il s'agissait de débris du deuxième étage d'une fusée Falcon 9. « Ce que les gens voient, c'est une fusée tombant dans l'atmosphère à plus de 27 000 km/h et qui se brise à cause de la chaleur générée par une telle vitesse. Les parties qui fondent le plus facilement partent en premier et les morceaux plus denses survivent plus longtemps, ce qui donne l'apparence de multiples morceaux incandescents allant tous dans la même direction [...] Il s'agit d'une erreur. Normalement ce type de fusée SpaceX effectue une combustion par désorbitation », a déclaré Jonathan McDowell, du centre d'astrophysique de Harvard. Aucun dommage n'a pour l'instant été rapporté.

ciel debris fusee lumiere spacex