Décollage de la fusée Artemis II vue d'un avion

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Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Code embed

Mercredi 1er avril 2026, la passagère d'un avion de ligne de la compagne United Airlines a pu filmer le décollage du SLS de la mission Artemis II. Elle explique que le pilote a changé légèrement l'itiniraire pour permettre aux passagers d'assister au spectacle. La mission Artemis II est une étape clé du programme spatial américain Artemis, mené par la NASA. Prévue pour être le premier vol habité autour de la Lune depuis plus de 50 ans, elle marque le retour des humains dans l’espace lointain après les missions Apollo. ￼ À bord du vaisseau Orion, propulsé par la fusée Space Launch System (SLS), quatre astronautes effectueront un voyage d’environ 10 jours. La mission consiste à survoler la Lune sans s’y poser, en suivant une trajectoire dite de retour libre, qui permet de revenir sur Terre même en cas de problème technique. L’objectif principal est de tester tous les systèmes du vaisseau en conditions réelles (navigation, survie, communications) avec un équipage à bord, afin de préparer les futures missions lunaires, notamment Artemis III qui vise un alunissage. Cette mission revêt aussi une dimension symbolique forte : elle ouvre une nouvelle ère d’exploration spatiale internationale et constitue une étape vers une présence durable sur la Lune, voire des missions vers Mars.

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