Allégorie du désespoir avec « Jump King »

Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Le gameur Ludwig joue à « Jump King », un jeu vidéo dont le but est de monter toujours plus haut, en streaming sur Twitch. Soudain, c'est la chute et le désespoir l'envahit.

chute desespoir jeu-video jump king stream twitch