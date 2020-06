Une voiture fonce dans la foule pendant des affrontements (Dijon)

Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Tout le weekend à Dijon, de violents affrontements ont eu lieu entre deux communautés. La semaine dernière, un jeune homme de 16 ans d'origine tchétchène a été agressé par des dealeurs dijonnais. La communauté tchétchène a voulu se venger et ce sont plusieurs dizaines de personnes qui ont arpenté les rues de la ville armées de barres de fer et de battes. Le groupe s'en serait pris à un bar à chicha soupçonné de cacher les responsables. Samedi soir un homme a été blessé par balle en pleine rue à Grésilles. Dimanche soir 14 juin 2020 vers 21h30, c'est une voiture qui a tenté de foncer dans le groupe et a fini sa course en faisant un tonneau. Le conducteur d'une quarantaine d'années a été lynché et a été transporté à l'hôpital dans un état grave.

affrontement compte dijon foule france reglement voiture