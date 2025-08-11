Dilemme au passage à niveau

Vendredi 1 aout 2025 à Wola Filipowska (district de Cracovie) en Pologne, un fourgon s'est retrouvé coincé entre les barrières du passage à niveau. Le conducteur a dû prendre une décision. Défoncer les barrières ou ne pas rayer son véhicule.... Il a choisi de ne pas forcer les barrières en garant son véhicule utilitaire au bord des voies. Quelques instants plus tard, le train a percuté le fourgon, causant d'importants dommages. Heureusement, personne n'a été blessé .

