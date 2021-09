Un dogue du Tibet

Un dogue du Tibet, ou mastiff tibétain, une race de chien de travail d'origine ancienne, employée notamment par les bergers nomades de l'Himalaya. Il s'agit d'un chien de grande taille, massif, au poil fourni et pouvant peser jusqu'à plus de 80 kg. Indépendant, très protecteur sans toutefois être agressif, sa carrure imposante et sa méfiance naturelle à l'égard des étrangers en font un excellent chien de garde.

