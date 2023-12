Le pendule chaotique

Le pendule chaotique est un moyen simple d'illustrer le phénomène mathématique du chaos, tel qu'il est compris aujourd'hui. La belle et élégante sculpture murale Alogo est fabriquée en acier chromé et se compose de deux parties mobiles (une barre et un anneau). Dès que l'on touche l'objet, il commence à "danser" de manière chaotique, tout en se déplaçant dans un silence presque absolu. Si le pendule vous intéresse, il est en vente au prix de 980 CHF.

chaos double pendule physique