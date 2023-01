Double punition

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Le 9 janvier 2023 dans un garage au Brésil, un employé a la mauvaise idée de poser une barre en métal à la verticale contre le rideau de la porte. La barre en équilibre tombe sur le pied droit d'un autre employé assis sur une chaise. Le temps qu'il enlève sa chaussure et sa chaussette pour regarder sa blessure, l'employé gaffeur repose la barre exactement au même endroit. Et comme souvent les mêmes causes produisent les mêmes effets, la barre retombe sur l'employé assis, mais sur sa tête cette fois.

barre double employe fail gag garage metal pied tete