Drone vs F1

Découvrez la Formule 1 comme vous ne l'avez jamais vue. Les Dutch Drone Gods ont suivi la toute nouvelle F1 Oracle Red Bull Racing RB20 de Max Verstappen lors d'un tour complet du circuit du Grand Prix de Silverstone. Cette première prise de vue FPV ininterrompue au monde a été capturée par un drone personnalisé piloté manuellement, spécialement conçu pour suivre la voiture à des vitesses dépassant les 300 km/h. Il a fallu plus d'un an à Red Bull et aux Dutch Drone Gods pour créer un drone capable d'accélérer deux fois plus vite qu'une voiture de Formule 1, atteignant 300 km/h en seulement 4 secondes, avec une vitesse de pointe de plus de 350 km/h. Le développement a été accéléré grâce à l'accès au savoir-faire et aux processus de Red Bull Advanced Technologies, une branche d'ingénierie de haute performance de l'écurie de Formule 1 Oracle Red Bull Racing. Ce drone a été testé derrière les voitures RB8 et RB19 pilotées respectivement par Liam Lawson et David Coulthard.

circuit drone f1 formule1 rapide