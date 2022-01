Duel de boules de neige

Deux personnes font un duel à l'ancienne avec des boules de neige. Les deux hommes dos à dos s'écartent et se retournent au signal pour lancer leur boule de neige et tenter de toucher l'adversaire. SPOILER : Les deux boules entrent en collision en plein vol et personne n'est touché. Match nul. Afficher le spoil

