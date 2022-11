Echapper à ses 4 chiots

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Un homme essaie d'enfermer ses 4 chiots de race Rottweiler dans un enclos. Il tente de les distraire en leur donnant à manger et court vers la sortie, mais les chiots sont plus rapides que lui. Il retente l'opération en éloignant la gamelle. SPOILER : Mais il chute et fait un joli faceplant Afficher le spoil

chien chiot chute facettant fail rottweiler