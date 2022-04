Un écureuil installe son nid sur le rebord d'une fenêtre (Rhône)

Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Alex et Ana, un couple habitant au troisième étage d'un immeuble d'une commune du Rhône (ils ne souhaitent pas dévoiler le nom de la commune), ont eu la surprise de voir un écureuil installer son nid sur le rebord de l'une de leurs fenêtres. Depuis, le petit animal surnommé « Citron-Chataigne » fait sa vie tranquillement, sous l’œil attentif du chat Biscotte. Afin de ne pas déranger le rongeur, Alex et Anna ont pris la décision de laisser cette fenêtre fermée et n'interviennent jamais dans le quotidien de l'écureuil. Ils se contentent simplement de le filmer et de partager les vidéos sur le compte TikTok @biscotteestunestar créé à l'origine pour Biscotte.

chat ecureuil fenetre france nid rebord