L'effet chocolat chaud

L'effet chocolat chaud, également appelé effet allasonique, est un phénomène de mécanique des ondes que l'on reproduit en touillant un liquide chaud additionné de poudre soluble et en tapant sur le bord de la tasse de manière répétée avec la cuillère : on observe alors que le son produit devient de plus en plus aigu. Cet effet est expliqué par les variations de la vitesse du son dans le liquide dues à la présence de bulles de gaz. Le son entendu vient de la propagation dans l'air d'une onde stationnaire présente dans le liquide. La longueur d'onde de cette onde étant fixée par la taille de la tasse, la fréquence du son dépend de sa vitesse dans le liquide. La présence de bulles d'air (compressible) dans le liquide (incompressible) diminue fortement cette vitesse. Donc le son parait plus grave (fréquence moins élevée), puis plus aigu quand il n'y a plus de bulles.

