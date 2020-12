Effondrement du radiotélescope d'Arecibo

Mardi 1er décembre 2020 sur l’île américaine de Porto Rico, le radiotélescope d'Arecibo, l'un des plus grands et célèbres du monde, s'est effondré après 57 années de service. Suite à la rupture de plusieurs câbles, la plate-forme supportant les émetteurs et les récepteurs, soit un poids de 900 tonnes, est tombée sur la parabole de 305 mètres de diamètre. Deux des câbles soutenant la plate-forme avaient déjà rompu le 10 août et le 6 novembre 2020, endommageant alors la parabole et déstabilisant l'ensemble porteur. Après une inspection du site, la National Science Foundation (NSF) avait annoncé un risque imminent d’effondrement, rendant alors périlleuse toute tentative de réparation. En conséquence, le radiotélescope avait été mis hors service et son démantèlement était prévu à court terme.

