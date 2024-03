Elephant vs Car de touristes

Dans la réserve de chasse de Pilanesberg en Afrique du Sud, un éléphant mâle en musth a attaqué un car de touristes. Le guide avait choisi d'emmener les touristes au refuge d'oiseaux de Rathlog. Les touristes étaient descendus du véhicule et se trouvaient sur le parking quand le guide a remarqué un éléphant mâle en musth se dirigeant vers le parking. Il a demandé à ses invités de remonter dans le car. 4 personnes ont pu remonter dans le véhicule et 15 autres ont réussi à se cacher sur le parking. Pour protéger ses invités, le guide a essayé d'éloigner l'éléphant et faisant du bruit. Mais cela a eu un effet contraire et l'éléphant a attaqué le véhicule en le soulevant à deux reprises puis il s'en est allé. Le musth est un état périodique chez les éléphants mâles, qu’ils soient d’Afrique ou d’Asie. Pendant cette période, les éléphants atteignent des niveaux de testostérone plusieurs fois supérieurs à la normale. Il se manifeste par des comportements agressifs et par une épaisse sécrétion ressemblant à du goudron, appelée frontaline, qui sort des orifices temporaux de l’éléphant mâle.

