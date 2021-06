Eminem « Without Me » (Bluegrass Edition)

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

En ce merveilleux mercredi ensoleillé, êtes-vous prêts pour écouter la chanson « Without Me » du rappeur américain Eminem en version Bluegrass ? Un peu de bonne humeur délirante réalisée une fois de plus par There I Ruined It.

bluegrass detournement eminem me without