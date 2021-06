Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner les gens de force

Mardi 29 juin 2021 sur la chaîne RMC Story, le journaliste et éditorialiste économique Emmanuel Lechypre s'est énervé à propos des personnes qui refusent de se faire vacciner contre le coronavirus. Il a alors déclaré, en s'adressant directement aux réfractaires : « On vous vaccinera de force ! Moi, je vous ferais emmener par deux policiers au centre de vaccination ! ». Face à ces propos, son collègue de plateau Laurent Neumann a espéré qu'il n'était pas sérieux, ce à quoi Emmanuel Lechypre a répondu : « Si, je suis très sérieux. Il faut aller les chercher avec les dents... et avec les menottes s’il le faut ! »

