Des employés DHL font fuir des braqueurs (Lyon)

Ce mardi 18 février 2020 aux alentours de 7 heures du matin, une équipe de malfaiteurs, encagoulés et armés de bombe lacrymogène, a fait irruption sur le parking d’un entrepôt du groupe spécialisé en transport et logistique DHL sur la zone Cargo de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry pour réaliser un braquage. Cependant, les employés de DHL ne se sont pas laissés faire et ont chassé les individus qui ont alors pris la fuite à bord de deux voitures volées, parvenant toutefois à dérober plusieurs sacs contenant du matériel Apple. Une enquête a été ouverte.

