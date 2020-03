Traumas sans modération (Invisibles #3)

Dans ce troisième épisode, intitulé « Traumas sans modération », de la saison 1 de la série web-documentaire française « Invisibles, les travailleurs du clic » diffusée sur le site internet France.tv Slash, découvrez le quotidien des modérateurs travaillant pour le réseau social Facebook. Déchaînement de haine et de violence, actes terroristes, décapitations, harcèlements et agressions sexuelles en tout genre, autant de contenus sensibles qui doivent être modérés quotidiennement par des filtres automatiques mais également par des hommes et des femmes.

facebook invisibles moderateur moderation traumas