Avez-vous été conçu dans un lit Ikea ?

« Un Européen sur dix aurait été conçu dans un lit Ikea », une information reprise dans des médias français aussi bien qu’étrangers depuis près de quinze ans. Et comme Ikea assure enregistrer chaque année 1 milliard de visites dans ses magasins, l’implication de sa literie dans la vie sexuelle d’une telle quantité d’Européens ne parait pas invraisemblable. Mais comment mesurer une telle chose et s’assurer que les parents de ces 10 % d’Européens conçoivent bel et bien leurs enfants dans un lit Ikea, et non pas dans un canapé, un fauteuil ou à même le sol ? Pour éclaircir cette affaire, le journal Le Monde a mené une enquête en remontant vingt ans en arrière.

enquete ikea lit monde