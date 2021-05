Rail de coke pendant l'Eurovision

Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Samedi 22 mai 2021 pendant la 65e édition de l'Eurovision, Damiano David le chanteur italien du groupe Måneskin a fait beaucoup parler de lui, non pas pour sa prestation, mais plutôt pour son étrange geste au-dessus de la table. Le chanteur s'est penché sur la table et a snifé quelque chose. Alors rail de coke ou pas ? Le musicien assis à côté lui a donné un discret coup de coude, surement pour lui rappeler qu'il était en direct à la télé et non dans sa loge. Pour info c'est l'Italie qui a gagné le concours, devant la France qui a terminé deuxième.

chanteur cocaine direct eurovision italie rail tele