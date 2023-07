L'évolution de la danse de 1950 à 2022

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Après 3 ans et 95 millions de vues sur la vidéo « L'évolution de la danse de 1950 à 2019 », Ricardo Walker récidive avec une partie 2 qui retrace les années de 1950 à 2022. La vidéo commence avec Jailhouse Rock d'Elvis Presley et termine avec Envolver d'Anitta. On apprécie la chorégraphie, et le soin porté aux costumes. L'artiste brésilien Ricardo Walker est un grand fan de Michael Jackson et réalise depuis 9 ans des reprises chorégraphiques de ses danses.

1950 2022 chanson danse evolution musique