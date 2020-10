L'évolution des frontières de la France

Une carte animée de l'évolution des frontières de la France de 481 à 2020. Le vert et le rose signifient respectivement un gain et une perte de territoire. Une animation réalisée par Cottereau. Musique : Two Steps From Hell « Impossible »

