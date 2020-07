Une femme et son enfant dans un enclos à alligators

Après avoir fait tomber son portefeuille dans un enclos à alligators dans un zoo, une femme est entrée avec son enfant dans l'enclos pour le récupérer en s'approchant dangereusement de la mare où étaient réunis les nombreux reptiles. Un comportement totalement inconscient qui aurait pu très mal tourné. Heureusement, la mère et son enfant sont ressortis de l'enclos sains et saufs, et avec le portefeuille.

