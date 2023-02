Elle oublie ses affaires chez le coiffeur

Dans le salon de coiffure ANO Hair à Hanoi au Vietnam, une femme vient de finir de se faire couper les cheveux. Elle se lève pour payer puis s'en va. Mais elle revient aussitôt, car elle s'est rendu compte qu'elle avait oublié son téléphone sur le comptoir. Puis elle repart et elle revient, car elle avait oublié ses lunettes. Puis elle repart et elle revient, car elle avait oublié son sac à main sur le fauteuil. Puis elle repart et elle revient, car elle avait oublié sa veste dans le placard. Puis elle repart et elle revient, car elle avait oublié son chargeur de téléphone. Enfin, elle repart pour de bon .

