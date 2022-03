Une femme interrompt un journal avec une pancarte anti-guerre (Russie)

Dans la soirée du lundi 14 mars 2022, Marina Ovsyannikova, une employée de la principale chaîne de télévision d’État Pervy Kanal (Channel One), a interrompu le direct de l'émission d'information Vremia, un rendez-vous quotidien suivi par des millions de Russes, en brandissant une pancarte de soutien à l'Ukraine sur laquelle était écrit « Non à la guerre. Ne croyez pas à la propagande. Ils vous mentent », tout en scandant « Arrêtez la guerre ! Non à la guerre ! ». Elle a été arrêtée et fait face à des accusations de « discrédit des forces armées russes ». Dans une vidéo enregistrée préalablement et publiée par l'ONG de défense des droits des manifestants OVD-Info, Marina Ovsiannikova explique que son père étant ukrainien et sa mère russe, elle n'arrive pas à voir les deux pays comme ennemis : « Ce qui se passe en Ukraine est un crime, et la Russie est l’agresseur. La responsabilité de cette agression incombe à un seul homme : Vladimir Poutine. Mon père est ukrainien, ma mère est russe, et ils n’ont jamais été ennemis. Le collier autour de mon cou est un symbole pour la Russie qui doit arrêter immédiatement cette guerre fratricide. Malheureusement, ces dernières années, je travaille pour Channel One. J’ai relayé la propagande du Kremlin et j’en ai vraiment honte : honte d’avoir laissé raconter des mensonges sur les écrans de télévision. Honte d’avoir permis la « zombification » du peuple russe. Aller manifester. N’ayez peur de rien. Ils ne peuvent pas tous nous emprisonner ».

direct guerre journal ovsyannikova pancarte russie ukraine