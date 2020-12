Femme vs Rue verglacée

Une femme galère à marcher dans une rue verglacée à Kiev, en Ukraine, et malgré l'aide d'autres passants et une tentative désespérée en marchant à 4 pattes, elle se résout finalement à emprunter un autre itinéraire, non sans mal.

chute femme glisser kiev verglas