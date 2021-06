Quand ta femme est somnambule

Sa femme est somnambule et c'est de pis en pis. Des fois elle se réveille dans la salle de bain ou dans la maison de son ex-copain. Donc ils sont allés voir un docteur, mais il a refusé de les aider et s'est contenté de dire "Je suis un dentiste". Après avoir fait des recherches sur internet, ils ont appris qu'avoir un sommeil de qualité était vraiment important. La femme a été d'accord d’être filmée la nuit pour sa sécurité. Il a remarqué que sa femme se baladait dans toute la maison vers 3h du matin. Une nuit, il a trouvé la solution et s'est levé pour lui donner... un balai. Une vidéo réalisée par @jayandsharon sur TikTok

balai femme nuit somnambule