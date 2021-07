Femme vs Panneau « Sol glissant »

Un panneau « Sol glissant » a été placé dans une allée d'un restaurant et une femme manque de tomber en le percutant. Elle déplace alors gentiment le panneau hors du passage afin que personne ne risque de le percuter à son tour. Quelques instants plus tard, un homme avec des verres à la main marche sur la zone glissante et chute, en faisant toutefois attention, non sans talent, à ne pas renverser ses verres. Il replace ensuite le panneau à la bonne place. La boucle est bouclée !

