Elles veulent rentrer après leur « aventure » en Syrie

L'Agence France-Presse (AFP) est allée au nord-est de la Syrie dans le camp d'Al-Hol peuplé de familles liées au groupe État islamique. Elle a rencontré une Française qui souhaite rentrer en France, déçues par son « aventure » en Syrie qui n'était « pas top ». « Excusez-moi, il y a des gens qui ont voulu aller vivre une aventure je sais pas moi, en Inde, ils sont revenus, non ? » dit-elle. « Après, leur aventure elle était bien, elle était pas bien, ils sont revenus. Et nous, on est venu ici, on a vu des trucs bien pas bien, voilà. On a fait une aventure, c'était pas top, on veut revenir, c'est tout »

aventure femme syrie