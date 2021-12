Fêtes de fin d'année : ne lui faites pas de cadeaux ! (Sécurité routière)

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Durant l'été 2021, la campagne second degré de Bruxelles Mobilité, qui ciblait les jeunes et s'attaquait à la conduite sous influence (drogue et alcool) avait fait le buzz. A l'approche des fêtes de fin d'année, Baudouin, cet homme qui a réussi à faire fortune grâce à des paris en ligne un peu spéciaux, est de retour pour enfoncer le message !

alcool baudouin drogue fete prevention routiere securite