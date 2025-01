Longue file d'attente pour aller au Supercharger

Dimanche 5 janvier 2025 à Malung en Suède, de nombreux propriétaires de voiture Tesla sont rentrés de leur weekend au ski et ont dû passer par la case Supercharger avant de rejoindre leur destination. Et il y a eu des bouchons, comme on peut le voir sur la vidéo. Il y avait une longue file d'attente avant de pouvoir accéder à une borne de recharge ! La solution serait d'ajouter plus de bornes, mais Tesla est en conflit avec le syndicat suédois IF Metall. Il y aurait 100 stations en attente d'être connecté au réseau, mais à cause du conflit, c'est bloqué.

attente borne electrique file recharge suede supercharger tesla voiture