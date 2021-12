Une fille coincée sous l'eau d'une piscine

Dimanche 5 décembre 2021 à Água Branca, au Brésil, une fille de 13 ans est restée bloquée sous l'eau pendant deux minutes dans une piscine chez des amis avec ses longs cheveux aspirés et coincée dans le système de filtration. Heureusement, des adultes sont intervenus avec un couteau pour couper ses cheveux et la sortir de l'eau, puis un homme lui a fait un massage cardiaque et du bouche-à-bouche. Ayant repris connaissance, l'adolescente a ensuite été transportée à l'hôpital où elle est restée sous observation avant de pouvoir sortir, saine et sauve.

cheveux noyade piscine sauvetage