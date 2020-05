Elle est stoppée net en faisant du trapèze

Une fille s'élance d'une plateforme en bois pour se balancer avec un trapèze mais elle est stoppé net par une force invisible... ou presque. Car si on fait bien attention, on peut voir qu'elle se prend la corde accrochée au trapèze (mettez en HD si vous ne voyez pas). La fille fait une pirouette et tombe dans l'eau

corde fail fille invisible tarzan trapeze