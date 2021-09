Finch (Trailer)

La bande-annonce officielle du film de science-fiction américano-britannique « Finch », réalisé par Miguel Sapochnik et avec l'acteur Tom Hanks, dont la sortie est prévue pour le 5 novembre 2021 sur Apple TV+. Dans un monde post-apocalyptique ravagé par un évènement solaire, Finch est l'un des seuls survivants. Souffrant de cette solitude et malade, cet ancien inventeur et ingénieur en robotique décide de construire un androïde qui prendra soin de son chien, Goodyear. Alors que le trio entreprend un voyage périlleux dans un ouest américain désert, Finch tente d'apprendre au robot, surnommé Jeff, l'amour et l'amitié nécessaires pour s'occuper de Goodyear.

