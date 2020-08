Football avec une boule de bowling

Deux hommes jouent au football avec une boule de bowling, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, et l'un d'entre eux célèbre un but en se suspendant à la cage, ce qui n'est pas forcément une bonne idée non plus. Ceci dit, il va bien.

boule bowling cage chute con foot