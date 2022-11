Un footballeur fait une demande en mariage sur le terrain

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

En Biélorussie, à la 85e minute du match de football entre FK Smarhon et FK Volant Pinsk, le joueur Vladislav Shubovich a voulu faire sa demande en mariage après avoir marqué un but. Il s'est dirigé vers le bord du terrain où sa copine était assise et a posé un genou à terre. Sa petite amie a tenté de le rejoindre, mais elle a eu à faire au stadier qui l'a repoussée violemment. Le joueur énervé s'en est pris au stadier qui ne faisait que son travail. Finalement, tout est rentré dans l'ordre et le joueur a pu faire sa demande en mariage.

demande football mariage stade terrain