Match de foot en POV

Le footballeur Youri Tielemans a rejoint l'équipe Aston Villa et pour son premier match (rencontre amicale contre Newcastle), il a équipé un maillot muni d'une caméra. On peut donc le suivre le match comme si on était à sa place.

