Des tigres en 3D dans Fort Boyard

Depuis la création du jeu Fort Boyard en 1980, de vrais tigres occupaient la salle du trésor. Mais cette année, les deux félins Kashmir et Tosca ont été retirés du jeu. La production, concernée par le bien-être animal, avait averti en février dernier. Fort Boyard a tout de même voulu conserver des tigres et les a remplacé par des avatars en image de synthèse et en 3D. Mais le rendu, qui a demandé 4 mois de travail, laisse perplexe.

3d boyard emission fort image synthese tele tigre