Jouer à Frogger dans la vraie vie

Sur le pont d'une autoroute, une personne a improvisé une partie du jeu-vidéo Frogger avec son ombre. Elle s'est amusée à éviter les voitures qui passaient sous le pont. Frogger est un jeu vidéo d’arcade (1981, Konami) où le joueur doit faire traverser une grenouille d’une route et d’une rivière en évitant voitures et obstacles. Le but est d’atteindre des cases sûres en haut de l’écran avant la fin du temps imparti.

autoroute frogger ombre pont vie voiture vrai