Un garde royale renverse un enfant (Londres)

Fin décembre 2021 à la tour de Londres en Angleterre, un enfant a eu la mauvaise idée de rester sur le passage de deux gardes pendant leur patrouille de routine. Les deux gardes de la garde Royale n'ont pas dévié leur trajectoire et ont continué leur route. L'un des deux gardes a percuté l'enfant et l'a fait tombé au sol. Une collision sans gravité, mais le ministère de la Défense a tenu à déclarer « Les gardes en service ont averti le public qu'une patrouille approchait, mais l'enfant a malheureusement couru devant le soldat de manière inattendue. Le soldat a essayé d'enjamber l'enfant et a continué son travail. [...] Après l'incident, le soldat est allé vérifier que l'enfant allait bien »

angleterre chute collision enfant garde londre royale soldat