Gaulé avec sa maitresse par la kisscam

Lecteur : Koreus Twitter Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Pendant la compétition de football Noche Amarilla 2020 entre le Barcelona Sporting Club et Delfín en Equateur, un homme a été filmé par la kiss cam en train d'embrasser une femme. Sauf que la femme n'était pas sa femme mais une maitresse. En réalisant qu'il passait à la télé, l'homme a immédiatement pris ses distances. L'homme a été retrouvé et il a confirmé, via un post sur Facebook, que sa femme l'avait quitté.

cam infidelite kiss maitresse tromperie