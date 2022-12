Traumatiser des enfants avec le Grinch

Des parents ont fait une blague à leurs deux enfants. Ils ont demandé à un ami de se déguiser en Grinch et de faire semblant de voler les cadeaux sous le sapin de Noël. Les deux garçons assis confortablement dans le canapé du salon regardaient tranquillement la télé quand le Grinch a surgi à l'intérieur de la pièce. Les enfants ont commencé à crier, mais le plus grand n'a pas tardé à passer à l'offensive attaquant le Grinch pour sauver ses cadeaux. Le Grinch est un personnage de fiction créé par l'auteur américain Dr. Seuss. C'est un être vert et maussade qui habite dans une grotte au-dessus du village de Whoville. Il déteste les fêtes de Noël et les célébrations en général.

cadeau enfant grinch noel sapin traumatisme voleur