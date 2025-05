GTA 6 (Trailer 2)

Rockstar Games a dévoilé la deuxième bande-annonce du jeu Grand Theft Auto VI (GTA 6). La vidéo dure 2 minute 46 et montre quelques images du jeu qui se déroulera dans la ville fictive Vice City inspirée de Miami. Jason et Lucia ont toujours su que les jeux étaient faits contre eux. Mais lorsqu'un coup facile tourne mal, ils se retrouvent du côté le plus sombre de l'endroit le plus ensoleillé d'Amérique, au milieu d'une conspiration criminelle qui s'étend à tout l'État de Leonida - forcés de compter l'un sur l'autre plus que jamais s'ils veulent s'en sortir vivants. La date de sortie du jeu est prévue pour le 26 mai 2026.

