RÃ©gis transporte un coeur rÃ©cupÃ©rÃ© d'un hÃ©licoptÃ¨re accidentÃ©

Régis transporte un coeur récupéré d'un hélicoptère accidenté

Vendredi 6 novembre 2020 sur l'héliport d'un hôpital de Los Angeles, un hélicoptère médical apportant un cœur en vue d'une transplantation s'est crashé à l'atterrissage. Les pompiers ont pu récupérer le coeur et l'ont confié à un docteur pour qu'il l'apporte au bloc opératoire. Mais l'homme a trébuché sur une plaque de métal et a fait tomber le coeur au sol. Heureusement, le coeur n'a pas été endommagé et l'opération de transplantation a pu être réalisée.

chute coeur crash fail helicoptere hopital transplantation