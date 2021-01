Un hélicoptère percute un camion lors du Dakar 2021

Vendredi 15 janvier 2021 lors de la 12ème et dernière étape du rallye Dakar entre Yanbu et Jeddah, en Arabie saoudite, un hélicoptère chargé de réaliser des prises de vue a percuté le camion KamAZ du pilote russe Anton Shibalov en volant à basse altitude. Un patin de l’aéronef est entré en collision avec le toit du camion sur un rebond du véhicule, endommageant alors l’une de ses prises d’air. L’hélicoptère a ensuite repris immédiatement de l’altitude et la course s'est finalement terminée sans encombre.

