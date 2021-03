Un hérisson sans piques

Au refuge pour animaux de Foxy Lodge Wildlife Rescue près de Great Yarmouth en Angleterre, on peut rencontrer Nelson le hérisson sans piques et sans poils. On en sait pas trop comment il est devenu chauve, certains pensent qu'il aurait perdu ses poils et ses piques à cause d'une maladie génétique, d'autres à cause d'un traumatisme (un peu comme l'Alopécie chez les humains). Nelson ne peut pas être lâché dans la nature, car il est sans défense. Mais les humains du centre s'occupent bien de lui et lui font de massages régulièrement dans l'espoir que cela stimule la repousse de ses poils et piques.

