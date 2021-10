Une histoire de perruche

Le youtubeur néerlandais de la chaine « A Chick Called Albert » s'est rendu dans une animalerie et a trouvé un oeuf de perruche abandonné dans une cage. La femelle venait juste d'être vendue et l'oeuf s'est retrouvé seul avec le mâle. La propriétaire de l'animalerie a accepté de lui donner. Après avoir déposé l'oeuf délicatement dans une boite d'allumettes, direction la maison pour essayer de le faire éclore. Après quelques jours d'incubation, il a pu observer un début de vie dans l'oeuf, le battement d'un coeur. Et au 19e jour, l'oeuf a éclos. Le plus dur restait à faire, le nourrir à la petite cuillère 8 fois par jour. Une fois la petite perruche capable de voler, il a décidé d'adopter également son papa qui était resté dans l'animalerie.

eclosion incubation oeuf oiseau perroquet perruche