Hitler et Staline chantent « Video Killed The Radio Star »

Les dictateurs Adolf Hitler et Joseph Staline chantent la chanson « Video Killed The Radio Star » du groupe britannique The Buggles. Un montage réalisé par Gonzo Diablo.

